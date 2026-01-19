Јадете ја оваа салата 3 вечери по ред и стопете ги маснотиите на стомакот!

Freepik

Сакате стомакот да ви биде помал, струкот потенок, а телото прочистено од масни наслаги? Тогаш, овој рецепт е идеалното решение за вас. Се јаде три дена, задолжително по ред, а најдобро е да ја јадете наместо вечера.

Оваа витаминска бомба ќе направи вистинско чудо за вашиот стомак и однадвор и однатре. Трикот е во тоа што ги прочистува маснотиите, наслагите и сите остатоци во вашите црева, па подуеноста исчезнува, а вие ќе изгледате многу послабо.

Секако, важно е да не се прејадувате во текот на денот и барем тие три дена да не јадете индустриски преработени слатки, како и да пиете минимум две литри вода дневно.

Состојки:

1 главица зелка

2 цвекла

2 моркови

лимонов сок

5 лажици маслиново масло



Приготвување:

Изрендајте зелка, цвекло и морков. Додајте малку зачини по желба, магдонос или целер, па измешајте го зеленчукот, исцедете ја течноста и прелејте ја салатата со сок од еден лимон. На крај, додајте маслиново масло и вашиот витамински оброк е готов.

Многу е важно во салатата никако да не додавате сол. Јадете ја секоја вечер барем три часа пред спиење, минимум три дена и ќе забележите одлични резултати. Оваа салата ќе ви го прероди телото поради состојките што изобилуваат со витамини, минерали, влакна и пектини, кои ќе ве заситат, ќе ви дадат енергија, ќе ви го подобрат варењето и ќе ги регулираат проблемите со цревата.

Ако ви се допадне, слободно можете да продолжите да ја консумирате салатата и наредните денови, но по седум дена направете пауза.

Три златни правила за максимален ефект

За да ви биде стомакот рамен по само три дена, не е доволен само овој рецепт. Мора да се придржувате до следниве правила во текот на тие 72 часа…

Идеално време (3 часа пред спиење): Консумирањето на салатата три часа пред спиење му овозможува на телото максимално да ги обработи влакната и да започне со детоксикација пред да си легнете. Никогаш немојте да ја јадете оваа салата непосредно пред спиење.

Забрана за сол: Иако веројатно сте навикнати на сол, исфрлањето на солта од оваа салата е клучно. Солта задржува вода, што предизвикува подуеност, а целта е токму спротивната – исфрлање вишок течности.

Добра хидратација: Пијте минимум 2 литри чиста вода дневно. Водата им помага на влакната од салатата ефикасно да ги соберат токсините и масните наслаги од цревата и да ги исфрлат од телото. Без доволно вода, влакната може да се блокираат.