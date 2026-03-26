Филипче во Ниш се сретнал со Милјан Шчекиќ, а во Грција со Башановиќ по насока на Зоран Заев – за кого работи СДСМ?

Во соопштението, ВМРО-ДПМНЕ тврди дека лидерот на СДСМ, Венко Филипче, „е без кредибилитет, не носи самостојно одлуки и е под целосна контрола на Заев“. Според нив, Заев „ја има клучната улога за селекција и поставување партиски функционери“, потсетувајќи дека во минатото го поставил и Димитар Ковачевски.

Владејачката партија наведува дека Филипче неодамна остварил средби во Ниш и во Грција со лица кои, како што тврдат, се блиски до Заев. Во соопштението се посочува дека „Филипче во Ниш се сретнал со Милјан Шчекиќ, а во Грција со пријателот на Заев, Башановиќ, под целосна насока на Заев“.

ВМРО-ДПМНЕ обвинува дека токму овие лица имаат значајно влијание врз комуникациската стратегија на СДСМ. „Заев директно го постави за шеф на ПР комуникациите Башановиќ, заедно со неговиот соработник Шчекиќ“, стои во текстот, додавајќи дека „тие ја контролираат ПР стратегијата и јавните настапи на Филипче“.

Во соопштението се изнесуваат и тврдења за наводно контроверзно минато на Башановиќ, при што се наведува дека тој е „поврзан со сомнителни зделки во енергетиката и директно или индиректно вмешан во промената на името на државата“.

ВМРО-ДПМНЕ заклучува дека „односот на СДСМ и Филипче кон јавноста е под диктат на Башановиќ и Шчекиќ“, оценувајќи дека партијата е „во ерозија“, а довербата кај граѓаните „секојдневно се намалува“.