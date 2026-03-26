Снег во Хрватска

Хрватска е на удар на голема промена на времето со врнежи од снег и силни ветрови. Како што јавуваат тамошните медиуми, снег паѓа во Горски Котар и делови од северозападна Хрватска, додека по должината на брегот дуваат силни ветрови. Зимски услови се на некои патишта во Горски Котар и Лика. Зимската служба е распоредена, а Хрватската патна управа издаде посебни предупредувања за возачите.

Тротоците се влажни и лизгави во поголемиот дел од земјата. Поради локално пообилни врнежи, можно е поголеми количини вода да останат на коловозот.

До граѓаните на Карловачкиот, Приморско-горскиот (без островите) и Личко-сењскиот округ (без островите) беше испратена предупредувачка порака поради обилни врнежи од снег, силни ветрови и налети на ветер.

Текстот на пораката гласи: „Обилни врнежи од снег, силни ветрови, налети на ветер, снежни бури и снежни бури се очекуваат во планините од 6:00 до 24:00 часот. Бидете внимателни“.

На граѓаните во овие области им се препорачува да бидат дополнително внимателни и да ги прилагодат своите активности на временските услови.

На сите граѓани кои планираат да патуваат во горенаведените окрузи им се препорачува да го одложат своето патување.

Во моментов, нема слободна патна рута за камиони со приколки и влекачи со полуприколки од внатрешноста кон хрватскиот брег или Истра, и обратно, поради зимските услови на автопатот А6 Риека – Загреб и државниот пат DC3.

Чистењето и прскањето на патиштата се во тек на неколку делници, а на некои патишта возењето е забавено поради возилата за зимски сервиси. ХАК им советува на возачите да ги следат актуелните информации за сообраќајот преку веб-страниците или мобилните апликации и да ја прилагодат брзината и стилот на возење на условите, да одржуваат безбедно растојание и да не тргнуваат без зимска опрема.

🚨Upozorenja za četvrtak, 26. 3. 2026. zbog promjene vremena 👉https://t.co/I4fmSNIs1U



Gospićka regija:

🔴 snijeg uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača

🟠 olujni udari vjetra i obilna kiša



Riječka regija:

🔴 olujni vjetar s udarima >110 km/h

🟠 grmljavinsko nevrijeme i… pic.twitter.com/pbtDdBeqXf — DHMZ (@DHMZ_HR) March 25, 2026

Извор: Индекс.хр