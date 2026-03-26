Турскиот танкер „Алтура“ погоден од дрон во Црното Море

Турскиот танкер за сурова нафта „Алтура“, кој исплови од Русија со 140.000 тони нафта, беше погоден од дрон во Црното Море, на 24 километри од брегот на Босфорот.

Бродот претрпел штета на палубата и во машинската просторија, вклучително и продирање на вода, а за време на инцидентот се случила и голема експлозија на бродот, објави НТВ.

Иако „Алтура“ е санкционирана од Велика Британија и ЕУ, САД не вовеле санкции.

Дошло до експлозија на палубата на танкерот, а машинската просторија била наполнета со вода, според турскиот поморски портал HaberDenizde.

На бродот имало 27 членови на екипажот, сите турски државјани, и нивната здравствена состојба е стабилна. Во акцијата учествувал бродот „Нене Хатун“, кој претставува најсовремена единица за итни интервенции во турските води и има можности за спасување, влечење, гасење пожари, борба против загадување, болнички капацитети со 20 кревети, подводни операции до 100 метри и хеликоптерска платформа за евакуација и транспорт.

Интервенцијата на оштетениот танкер е во тек.

﻿