18.04.2026
Украински дронови погодија складиште за нафта во Крим, предизвикувајќи пожар

Беспилотни летала погодија складиште за нафта во областа Козачки Залив во Крим, по што избувна пожар, објави гувернерот на Севастопољ, Михаил Развожаев.

„Во Гагаринскиот регион, избувна мал пожар на резервоар за гориво во областа Козачки Залив, најверојатно по падот на соборен дрон“, напиша тој на Телеграм.

Како што изјави, пожарот е локализиран, а надлежните служби се на терен.

На граѓаните им е упатен апел да избегнуваат отворени простори и да се придржуваат до безбедносните мерки, со предупредување за опасноста од паѓање остатоци и залутани куршуми за време на операциите против воздушни цели.

Развожаев претходно објави дека руските сили во текот на ноќта одбиле напад на украински дронови и дека најмалку две воздушни цели биле соборени во областа на градот и Балаклава.

Според првичните податоци на спасувачките служби, нема штета на цивилната инфраструктура и нема повредени.

Видеата објавени на социјалните мрежи покажуваат голем пожар во локалното пристаниште.

Извор: МИА

Поврзани вести

Свет  | 12.04.2026
Кремљ одбива да го продолжи велигденското примирје
Свет  | 11.04.2026
Русија и Украина разменија по 175 воени заробеници
Свет  | 10.04.2026
Зеленски: Украина ќе го почитува велигденското примирје