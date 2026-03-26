Штајнер предлага Израел да купи 40 грчки острови за да ги евакуира Израелците во случај на војна

Израелскиот политичар од партијата Сино и бело, Аври Штајнер предложи Израел да купи 40 ненаселени грчки острови во Егејско Море, за да ги користи како засолниште за израелските граѓани во случај на војна, објави на израелскиот весник „Маарив“.

Штајнер купувањето на ненаселени грчки острови ја оцени како втора Железна купола, поради опасноста од иранските ракети кои можат да погодат цели во Израел.

– Тие не мора да бидат само острови, за мене идејата е да се купи ненаселено земјиште за да се создаде уште една Железна купола, посочи Штајнер.

Тој предлогот го презентираше на состанокот на одборот на директори на Химнута, дел од Еврејскиот национален фонд формиран во 1967 година за купување палестинско земјиште на окупираниот Западен Брег.

Според Штајнер, дури би било можно да се создаде договорна рамка со грчката влада за да се пренесе суверенитетот над островите на Израел во подоцнежна фаза.

Израелскиот весник „Хаарец“ идејата на Штајнер ја оцени како „надреална“ и оти била одбиена од мнозинството членови на одборот на Химнута, тврдејќи дека Еврејскиот национален фонд нема мандат да купува земјиште надвор од Израел.

Грчкиот државен фонд за управување со имот во 2012 година идентификувал 40 ненаселени острови, кои би можеле да се издаваат под закуп до 50 години со цел да се намали националниот долг на Грција.

МИА