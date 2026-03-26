Четврток, 26 март 2026
Во Атина уапсен сопственик на галерија под сомнение дека продавал фалсификувани уметнички дела

Балкан

За фалсификување уметнички дела и за нелегална трговија со антиквитети се товари познат трговец и сопственик на галерија во Атина, кој вчера беше уапсен од грчката полиција, откако на социјалните мрежи нудел за продажба Евангелие од 18 век, јави дописничката на МИА од Атина.

Според неофицијалните информации, во магацин што уапсениот го користел во населба во јужниот дел на Атина, биле пронајдени над 300 уметнички дела, од кои повеќето се фалсификувани и над 200 илјади евра.

Истрагата започнала откако сопственикот на галеријата преку видео на социјалните мрежи, нудел на продажба Евангелие од 1745 година, кое било пронајдено и запленето и експерти ја проверуваат неговата автентичност.

Од компанијата, преку соопштение објаснија дека запленетите уметнички дела не се предмет на трговија и се дел од личната колекција на сопственикот, додека за Евангелието тврдат дека веќе е предадено на надлежните органи за да се утврдат автентичноста и можноста за негово откупување од државата.

Соопштението беше објавено на социјалните мрежи на компанијата и на официјалниот сајт, а подоцна беше повлечено.

Уапсениот, кој и е познат на грчката јавност по телемаркетинг, продажаба на накит и уменички дела и често присуството во медиумите, денеска ќе биде изведен пред јавен обвинител.

МИА

