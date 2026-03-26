Разбиена мрежа на „лажни банкарски советници“ во Париз

Единаесет лица осомничени за припадност во криминална мрежа која се претставувала како оддел за банкарски измами и измамила околу стотина жртви, ќе се појават пред суд во Париз.

Измамниците ги убедувале клиентите да им ги предадат своите банкарски картички на курири преку повеќестепена манипулација која вклучувала СМС-пораки за наводни измами и лажни телефонски повици.

Според обвинителството, откако ќе ги добиеле картичката и ПИН-кодот, куририте ги празнеле сметките на жртвите или купувале вредна стока. Вкупната штета се проценува на 740.000 евра, а истрагата открила 148 кривични дела извршени низ Франција во периодот меѓу април 2022 и април 2023 година.

На врвот на мрежата се наоѓал „падрино“, за кој се верува дека е раководител од Мароко, додека останатите дејствувале како посредници или курири.

Опсерваторијата за безбедност на плаќањата при Банката на Франција бележи значителен пораст на ваквите измами засновани на социјален инженеринг. Во 2024 година, измамните онлајн трансакции изнесувале 382 милиони евра, додека во првата половина на 2025 година достигнале 245 милиони евра, со просечен износ од 2.600 евра по трансакција.