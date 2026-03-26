Конфликтот на Блискиот Исток го загрозува глобалниот воздушен сообраќај

Конфликтот во регионот на Блискиот Исток веќе го наруши глобалниот воздушен сообраќај, особено транзитните центри во Заливот, вклучувајќи ги Дубаи, Абу Даби и Доха, објави Би-Би-Си.

Воздушниот сообраќај е нарушен, авионите се приземјени, а стотици илјади патници се блокирани или принудени да бараат алтернативни рути.

Дубаи е епицентар на глобалната авијација, а Меѓународниот аеродром во Дубаи опслужува повеќе од 92 милиони патници во 2024 година, што го прави најпрометниот меѓународен аеродром во светот.

Заедно со аеродромите во Абу Даби и Доха, овие аеродроми работат со повеќе од 3.000 летови дневно, од кои повеќето се управувани од домашни превозници: Емирати, Етихад и Катар ервејс.

Но, конфликтот на Блискиот Исток драматично го наруши овој систем, велат експертите.

Затворањето на воздушниот простор, нападите со ракети и беспилотни летала и блокадата на Ормуската Теснина ги заземјија авионите, откажаа десетици илјади летови и ги удвоија цените на горивото, оставајќи ги патниците низ целиот свет блокирани или принудени да бараат алтернативни рути.

Моделот на авијација во Заливот, базиран на транзитни центри што ги поврзуваат Европа, Северна Америка и Азија со минимални застанувања, досега овозможи ефикасно и економично патување на долги релации.

Превозниците од Заливот користеа модерни флоти и стратешки географски локации за да ги намалат цените на билетите и да отворат нови пазари.

Продолжениот конфликт би можел да има трајно влијание врз перцепциите за безбедноста и стабилноста, да ги одврати патниците од поврзување преку Дубаи, Абу Даби и Доха и да ги зголеми глобалните цени на авионските билети.

Иако европските и американските авиокомпании се обидоа да ги ублажат последиците со додавање летови преку алтернативни центри, експертите истакнуваат дека во моментов нема замена за капацитетот што го обезбедуваат превозниците од Заливот.

Иднината на моделот на центар во Заливот ќе зависи од времетраењето на конфликтот, велат експертите.