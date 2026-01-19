АА бара реакција од ВЛЕН за најавените кадровски и институционални промени во МВР

Алијансата за Албанците реагира на, како што наведуваат, сериозни информации дека Владата преку Министерството за внатрешни работи подготвува законски измени и нова систематизација на работните места со кои се нарушува институционалниот статус на градовите Струга, Дебар и Кичево.

Според партијата, со предложените измени Подрачната единица за внатрешни работи Струга–Дебар–Кичево би била деградирана во единица од втора категорија, при што би ги изгубила клучните оперативни надлежности, командната структура и функционалната автономија. Надлежностите, како што се наведува, би се префрлиле под СВР Охрид.

Од Алијансата за Албанците оценуваат дека ваквата административна реорганизација има сериозни политички, институционални и општествени последици, бидејќи во градовите со албанско мнозинство повеќе не би биле предвидени клучни раководни позиции во безбедносните структури, меѓу кои началник на полиција, началник на криминалистичко одделение и заменик-командир на полициски станици.

Според партијата, укинувањето на овие позиции претставува удар врз институционалната застапеност на Албанците и создава ризик за локалната безбедност и за довербата на граѓаните во институциите.

Дополнителна загриженост, како што се наведува, предизвикува и назначувањето на началникот на Регионалниот сектор за гранични работи со седиште во Охрид. Алијансата посочува дека по повеќе од 20 години албанска застапеност на оваа функција, во 2025 година е назначен македонски кадар од Кичево, што според нив претставува отстапување од принципот на правична застапеност.

Алијансата за Албанците оценува дека овие чекори ги нарушуваат уставните принципи на еднаквост и соодветна застапеност и ја поткопуваат меѓуетничката доверба. Во таа насока, упатија повик до коалицијата ВЛЕН да преземе политичка одговорност и јасно да се позиционира во заштита на интересите на албанските граѓани во Струга, Дебар и Кичево.