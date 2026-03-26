Брз посен десерт: Пита со јаболка и ванила пудинг

Потребни состојки:
• 8 кори за пита
• 3 поголеми јаболка
• 2 кесички пудинг од ванила
• 500 мл вода
• 100 г бела чоколада
• 50 г маргарин
• 6 лажици шеќер
• 3 кесички ванилин шеќер
• 1 лажичка цимет
За премачкување:
• 3 лажици масло
• 3 лажици кисела вода
Подготовка:
1. Подготовка на пудингот
Во тенџере сипете 400 мл вода, додајте 1 ванилин шеќер и 6 лажици шеќер, па ставете да зоврие.
Во посебен сад разматете го пудингот со преостанатите 100 мл вода.
Кога водата ќе зоврие, додајте го пудингот и мешајте додека да се згусне.
Додајте ја белата чоколада во топлиот пудинг и мешајте додека да се растопи. Оставете да се излади.
2. Подготовка на филот од јаболка
Јаболката излупете ги и изрендајте ги.
Во тава ставете го маргаринот да се растопи, додајте ги јаболката, 2 ванилин шеќера и цимет.
Динстајте на умерена температура додека да омекнат и да испари вишокот течност.
Редење на питата:
Подгответе мешавина од масло и кисела вода.
• Земете една кора и премачкајте ја со мешавината.
• Врз неа ставете втора кора и повторно премачкајте.
• На третата кора распоредете дел од филот со јаболка.
• На четвртата кора, по должината на работ, додајте половина од пудингот.
Внимателно завиткајте во ролат.
Истата постапка повторете ја и со останатите кори и фил.
Печете во загреана рерна на 200°C околу 25 минути, додека да добијат златно-кафеава боја.
По желба, посипете со шеќер во прав и декорирајте со растопена бела чоколада.
Совети за подобар вкус
• За поинтензивен вкус, додајте малку суво грозје или сечкани ореви.
• Користете квалитетна бела чоколада за побогат крем.
• Овој десерт одлично се комбинира со кафе, чај или растително млеко – идеално за модерни „home cafe“ искуства.