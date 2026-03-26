Брз посен десерт: Пита со јаболка и ванила пудинг

Потребни состојки:

• 8 кори за пита

• 3 поголеми јаболка

• 2 кесички пудинг од ванила

• 500 мл вода

• 100 г бела чоколада

• 50 г маргарин

• 6 лажици шеќер

• 3 кесички ванилин шеќер

• 1 лажичка цимет

За премачкување:

• 3 лажици масло

• 3 лажици кисела вода

Подготовка:

1. Подготовка на пудингот

Во тенџере сипете 400 мл вода, додајте 1 ванилин шеќер и 6 лажици шеќер, па ставете да зоврие.

Во посебен сад разматете го пудингот со преостанатите 100 мл вода.

Кога водата ќе зоврие, додајте го пудингот и мешајте додека да се згусне.

Додајте ја белата чоколада во топлиот пудинг и мешајте додека да се растопи. Оставете да се излади.

2. Подготовка на филот од јаболка

Јаболката излупете ги и изрендајте ги.

Во тава ставете го маргаринот да се растопи, додајте ги јаболката, 2 ванилин шеќера и цимет.

Динстајте на умерена температура додека да омекнат и да испари вишокот течност.

Редење на питата:

Подгответе мешавина од масло и кисела вода.

• Земете една кора и премачкајте ја со мешавината.

• Врз неа ставете втора кора и повторно премачкајте.

• На третата кора распоредете дел од филот со јаболка.

• На четвртата кора, по должината на работ, додајте половина од пудингот.

Внимателно завиткајте во ролат.

Истата постапка повторете ја и со останатите кори и фил.

Печете во загреана рерна на 200°C околу 25 минути, додека да добијат златно-кафеава боја.

По желба, посипете со шеќер во прав и декорирајте со растопена бела чоколада.

Совети за подобар вкус

• За поинтензивен вкус, додајте малку суво грозје или сечкани ореви.

• Користете квалитетна бела чоколада за побогат крем.

• Овој десерт одлично се комбинира со кафе, чај или растително млеко – идеално за модерни „home cafe“ искуства.