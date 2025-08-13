Доматен сок на старински начин: Совршенство од вкусови без ронка конзерванси!

Freepik

Старинскиот начин на приготвување доматен сок подразбира дека не се користат конзерванси

Состојки:

6 кг домати

2 лажици сол

4 лажици шеќер

кромид и луто пиперче

целер, по вкус

Приготвување:

Добро измијте го доматот, исчистете го и исечете го на парчиња.

Сомелете го во машина за мелење домати и исцедете го со специјална цедилка.

Сипете го во тенџере, додајте сол и шеќер и загревајте.

Кога ќе зоврие, варете го уште 10-15 минути.

Шишињата загрејте ги во рерна, 10 минути на 100 степени Целзиусови.

Врелиот домат сипете го во врелите шишиња.

На секое шише ставете парче целофан потопено во алкохол или ракија, зацврстете го со ластиче и ставете капаче.

Шишињата завиткајте ги во пешкир и оставете ги 24 часа така да се оладат.