23.05.2026
Матуранти ѝ подарија автомобил на класната

Матурантите од Средното техничко училиште во хрватскиот град Задар ја изненадиј својата класна раководителка, подарувајќи ѝ автомобил, во знак на благодарност за четиригодишниот труд, трпението и воспитувањето што од неа го добиле, јавија хрватските медиуми.

Матурантите кои се школувале за воздухопловни техничари заеднички го организирале големото изненадување, а професорката, како што може да се види и на снимката која ја објавија, остана без зборови, во целосен шок.

Целата акција била подготвувана во строга тајност, а моментот на врачувањето на клучевите беше исполнет со силни емоции. Кога класната раководителка Нина сфати што всушност ѝ подаруваат нејзините ученици, таа остана во целосен шок, буквално без зборови, додека низ дворот одекнуваа аплаузи и навивање од гордите матуранти, пишува порталот Морски.хр.

