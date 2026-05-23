Матуранти ѝ подарија автомобил на класната

Матурантите од Средното техничко училиште во хрватскиот град Задар ја изненадиј својата класна раководителка, подарувајќи ѝ автомобил, во знак на благодарност за четиригодишниот труд, трпението и воспитувањето што од неа го добиле, јавија хрватските медиуми.

Матурантите кои се школувале за воздухопловни техничари заеднички го организирале големото изненадување, а професорката, како што може да се види и на снимката која ја објавија, остана без зборови, во целосен шок.

Maturanti Srednje teh škole poklonili razrednici auto. "#Zadar pic.twitter.com/qtsAJJxhVd — DA de Franceschi (@dadef69) May 22, 2026

Целата акција била подготвувана во строга тајност, а моментот на врачувањето на клучевите беше исполнет со силни емоции. Кога класната раководителка Нина сфати што всушност ѝ подаруваат нејзините ученици, таа остана во целосен шок, буквално без зборови, додека низ дворот одекнуваа аплаузи и навивање од гордите матуранти, пишува порталот Морски.хр.