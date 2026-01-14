Спиењето во ладна соба може да ви помогне да ослабете

Неколку студии за спиењето и метаболизмот покажаа дека спиењето во постудена просторија може да ја зголеми активноста на кафеавите масти, да ја подобри регулацијата на шеќерот во крвта и да помогне во забавувањето на стареењето преку подобар сон и хормонална рамнотежа.

Научните трудови објавени во Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism и други студии за спиењето и метаболизмот сугерираат дека постудената средина ноќе не само што влијае на квалитетот на спиењето, туку и на трошењето енергија за време на одмор. Клучна улога во ова игра кафеавата маст, метаболички активен вид маснотии одговорен за производство на топлина.

Кога е изложено на студ за време на спиењето, телото го зголемува активирањето на кафеавата маст. Мајкл Симондс, професор по развојна физиологија на Универзитетот во Нотингем, објаснува за BBC: „Кога е стимулирана, кафеавата маст има способност да произведе 300 пати повеќе топлина по единица маса од кое било друго ткиво или орган во телото“.

За разлика од белата маст, која складира вишок калории, кафеавата маст согорува енергија за да произведе топлина, преку процес познат како термогенеза.

Студиите објавени во Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism покажаа дека спиењето на пониски температури, околу 15 °C, може значително да ја зголеми активноста на кафеавата маст. Во една често цитирана студија, учесниците кои спиеле во постудени соби неколку недели доживеале зголемување на волуменот на кафеави масти и подобрена чувствителност на инсулин, што значи дека нивните тела биле поефикасни во регулирањето на шеќерот во крвта и согорувањето калории дури и во мирување.

Бидејќи спиењето е период во кој телото се вклучува во поправка на ткивата и метаболичка регулација, благата изложеност на студ може да ги подобри овие природни процеси. На овој начин, телото користи повеќе енергија додека одмараме, што е поврзано со подобро метаболичко здравје и потенцијално побавно стареење.

Покрај ефектот врз метаболизмот, спиењето во постудена соба може да придонесе за поздраво стареење. Квалитетниот сон е тесно поврзан со „поправката на клетките“, хормоналната рамнотежа и контролата на воспалителните процеси, сите тие се фактори кои влијаат на стапката на стареење на телото. Пониските температури го стимулираат ослободувањето на мелатонин, хормон кој не само што го регулира циклусот на спиење, туку има и антиоксидантни својства.

Повисоките нивоа на мелатонин се поврзани со намален оксидативен стрес, кој игра значајна улога во стареењето на кожата и оштетувањето на клетките. Подобриот квалитет на спиење е исто така поврзан со подобрено производство на колаген, подобрена имунолошка функција и намалено хронично воспаление, три важни столба за одржување на младешкиот изглед и долгорочното здравје.

Истражувачите за спиење истакнуваат дека температурата е една од најпотценетите варијабли во квалитетот на спиењето. Кога телото е премногу топло ноќе, потешко влегува во подлабоките фази на спиење каде што се одвиваат процеси на согорување на мастите, обновување на мускулите и регулирање на хормоните. Поладната средина помага да се намали температурата на вашето тело и испраќа сигнал до вашиот мозок дека е време за реставративен сон.

Овие услови на спиење не само што придонесуваат за поефикасен метаболизам, туку помагаат и во регулирањето на нивоата на кортизол, хормон на стрес кој, кога е покачен, е поврзан со зголемено складирање на масти и забрзано стареење. Намалувањето на кортизолот во текот на ноќта ја поддржува хормонската рамнотежа и поповолен состав на телото.

Повеќето експерти за спиење советуваат одржување на температурата во спалната соба помеѓу 15,5°C и 19,5°C за оптимален сон. Целта не е да биде непријатно ладно, туку малку свежо, така што телото природно ќе го зголеми производството на топлина и ќе ги активира кафеавите масти. Лесна постелнина, материјали што дишат и прилагодување на греењето или климатизацијата можат да помогнат во ова.

Спиењето во ладна соба не е магично решение против стареење или согорување на масти, но досегашните истражувања сугерираат дека може да биде моќна и едноставна навика што ги поддржува обете цели.