 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Бебињата родени во 2026 ќе бидат посебни, еве зошто

Калеидоскоп

14.01.2026

Додека светот брзо го менува својот ритам, а технологијата се повеќе се интегрира во нашите животи, бебињата што ќе се родат во 2026 година ќе го носат името на нова генерација – Бета генерација. Овие бебиња ќе растат во дигиталното доба и ќе бидат деца на поврзаност, флексибилност и постојано прилагодување.

За разлика од претходните генерации, кои пораснаа со паметни телефони и интернет, Бета генерацијата ќе се сретне со технологии кои денес штотуку влегуваат во домовите и училиштата – од вештачка интелигенција која учи заедно со нив, до паметни градови и иновации во здравствената заштита кои го менуваат начинот на живот.

Степенот на нивната способност да прифатат промени, брзо да учат и да ги интегрираат дигиталните технологии во реалниот свет веројатно ќе ги направи најприлагодливата генерација досега.

Психолозите и педагозите предвидуваат дека Бета генерацијата ќе развие различни вештини во социјалната интеракција, комуникацијата и креативноста, бидејќи ќе се среќаваат со глобални информации и различни култури преку дигитални платформи уште од рана возраст.

Поврзани вести

Живот  | 02.01.2026
Вкупно 228 бебиња се родиле во кавадаречката болница во 2025, наспроти 140 во 2024 година 
Калеидоскоп  | 31.12.2025
Лука и Хана најпопуларни имиња за новороденчињата во Македонија
Семејство  | 18.10.2025
Опасна хемикалија пронајдена во цуцли за бебиња
﻿