Нема непривлечни жени, има само такви кои не знаат како да ја истакнат својата убавина

Кристијан Диор истакнува 4 знаци на неуредна жена што можат да ја намалат нејзината природна убавина. Откријте како грижата за себе влијае на вашиот имиџ.

Понекогаш само еден поглед е доволен за сè да стане јасно – дури и без зборови, без скапи брендови и без комплицирани објаснувања. Убавината, возраста или генетиката не се единствените одлучувачки фактори. Чувството што го остава човекот е многу поважно: дали се грижи за себе и за својот изглед или едноставно престанала да обрнува внимание на деталите. Токму за ова зборуваше познатиот моден дизајнер Кристијан Диор, човек кој ги набљудувал жените не само преку фотографии и модни писти, туку и во секојдневниот живот – во движење, во светлината на излозите и во тишината зад сцената.

„Нема непривлечни жени. Постојат само такви кои не знаат како да ја истакнат својата убавина…“ – оваа реченица со текот на времето стана речиси мантра.

И не станува збор само за шминка или пари. Станува збор за ставот кон себе.

Диор знаеше како да зборува за возраста без страв и прекумерно разубавување. Тој веруваше: „Жените се најатрактивни помеѓу триесет и пет и четириесет години. А бидејќи малку жени преживуваат четириесет, врвот на привлечноста може да трае засекогаш.“

Нема ласкање во оваа мисла – тоа е едноставно набљудување. Но, под еден важен услов: жената да не се откажува од себе. Не пред секојдневниот живот, не пред заморот, не пред навиката да остави сè „за подоцна“.

Затоа Диор често истакнувал неколку знаци на неуредност кои речиси незабележливо можат да ја избришат природната убавина на жената – тивко, без скандал, но многу забележливо.

Нечиста коса

Една од првите работи што многу луѓе ја забележуваат кај вас е вашата коса, па затоа е многу важно таа да биде уредна и чиста. Диор верувал дека валканата коса е најлошото нешто што го расипува имиџот на жената.

Диор, исто како Коко Шанел, верувал дека не станува збор само за хигиена, туку и за самодоверба. Кога косата е запоставена, целиот изглед како да вели: „Не ми е гајле“.

И ниеден скап фустан не може да го компензира тоа.

Чистата и негувана коса не е прашање на мода – таа зборува за виталност. Го прави лицето посвежо, погледот појасен, а држењето на телото посигурно. Денес, негата на косата не бара комплицирани ритуали; едноставноста и редовноста честопати се доволни.

Не е без причина што се вели: косата е круна што жената никогаш не ја симнува.

Неуредни раце

Вашите раце откриваат се за вас, ги покажуваат вашите години, но и колку се грижите за себе. Затоа, внимавајте ноктите да ви се секогаш чисти, а кожата на рацете да е мека.

Несоодветна облека

Облеката што ја носите треба да ја нагласи убавината на вашата фигура и да ги скрие вашите недостатоци. Диор верувал дека жената ја губи својата софистицираност ако неправилно се облекува. Затоа е многу важно да изберете облека што одговара на вашата фигура, како и точниот број што го носите.

Вулгарност

Тој верувал дека жените кои користат пцовки се вулгарни и ја губат својата женственост. Покрај тоа што е во тек со надворешниот изглед, жената треба да се грижи и за начинот на кој комуницира.