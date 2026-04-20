Сезоната на Биковите носи големи промени од 20 април

Сезоната на Бик започнува на 20 април и трае до 21 мај, и носи сосема поинаква енергија од претходниот период, побавна, постабилна и фокусирана на уживање во животот и создавање безбедност.

Акцентот е на рамнотежата помеѓу она што го сакаме и она што навистина ни треба. Некои ќе се фокусираат на љубовта и врските, додека други ќе се занимаваат со практични прашања и планови за иднината. Во секој случај, 20 април носи можности за мали, но важни промени што можат да имаат долгорочен ефект.

Сезоната на Бик го претставува астролошкиот период кога Сонцето влегува во знакот на Бик и го префрла фокусот на материјалните вредности, емоциите и потребата за стабилност.

Сезоната на Бик ќе има најголемо влијание врз овие хороскопски знаци – Бик, Девица и Јарец.

Потреба за безбедност

По брзиот и импулсивен период на Овен, доаѓа време кога работите се смируваат. Имаме можност да го консолидираме и развиеме она што сме го започнале сега.

За време на сезоната на Бик, луѓето се стремат кон безбедност, удобност и задоволство. Затоа се свртуваат повеќе кон уживање во храната, природата, допирот и убавите работи.

Идеално време за финансии

Енергијата на Бикот носи трпение и упорност, но и изразена тврдоглавост, бидејќи е тешко да се откаже од она што го смета за вредно. Сезоната на Бикот е идеално време да се фокусирате на финансиите, долгорочните планови и личните вредности, како и да забавите и да научите да уживате во сегашниот момент.

Потребата за хедонизам, храна и природа е нагласена. Многумина наоѓаат задоволство во малите нешта во овој период. Сепак, може да се појави и отпор кон промените. Бикот го сака познатото и безбедното.

Ова е идеално време да се посветиме на себе, на нашите вредности и полека, но сигурно да работиме на цели што имаат долгорочен потенцијал.