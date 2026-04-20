ВМРО-ДПМНЕ: Дали Филипче им раскажа на ПЕС како ја славеше победата на сестринската партија на ВМРО-ДПМНЕ во Унгарија

Од ВМРО-ДПМНЕ во соопштение прашуваат дали Венко Филипче на средбата на Партијата на европски социјалисти (ПЕС) во Барселона ги информирал учесниците дека, како што тврдат, ја славел победата на унгарската партија „Тиса“, за која велат дека е поврзана со ВМРО-ДПМНЕ.

Како што стои во соопштението, од партијата оценуваат дека СДС се наоѓа во состојба на политички очај и дека, според нив, се обидува да прикажува туѓи политички успеси како свои.

Во соопштението се наведува и дека СДС, според ВМРО-ДПМНЕ, славела победа на унгарска партија која тие ја сметаат за сестринска на ВМРО-ДПМНЕ, додека, како што тврдат, сестринската партија на СДС на истите избори освоила околу 1% од гласовите.

Од ВМРО-ДПМНЕ, како што се наведува, порачуваат дека СДС треба да се фокусира на внатрешните состојби во партијата, наместо на меѓународни теми, при што оценуваат дека партијата се соочува со пад на довербата.

Во соопштението се потсетува дека СДС, според нивната оценка, имала изборни порази на парламентарните избори во 2024 година и на локалните избори, со освоени околу 130 илјади гласови.

Исто така, како што наведуваат од ВМРО-ДПМНЕ, внатрешните состојби во СДС се влошуваат, со јавни критики од поранешни функционери и, како што тврдат, нарушени односи со дел од медиумите, поради што прогнозираат дополнително намалување на изборниот резултат.

На крајот од соопштението се оценува дека СДС нема јасна програма и дека, според ВМРО-ДПМНЕ, се обидува да се поврзува со туѓи политички успеси, што, како што велат, ја покажува состојбата во која се наоѓа партијата.