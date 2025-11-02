Ретроградниот Меркур во ноември носи компликации: Пет знаци на удар!

Со оглед на тоа колку е моќна планетата Меркур, сите хороскопски знаци би можеле да го почувствуваат неговото негативно влијание врз комуникацијата, технологијата и односите со минатото.

Ретроградниот Меркур секогаш носи одредена количина на конфузија, недоразбирања и враќање во минатото, но овој ноември ќе биде особено интензивен бидејќи се одвива во знакот на Стрелец, знакот на вистината, филозофијата, слободата и големите планови, од 9-ти до 18-ти ноември, а потоа се префрла во знакот на Шкорпија до 29-ти ноември.

Најнезгодниот период започнува на 9-ти ноември

Ова значи дека многумина ќе имаат впечаток дека нивните планови се забавуваат, дека комуникацијата се заглавува и дека старите ветувања сега се ставаат на тест.

Меркур во Стрелец носи искреност, но во ретрограден знак може да предизвика премногу директност, погрешни толкувања и конфликти поради различни принципи.

Најнезгодниот период се очекува да започне на 9 ноември, особено за Скорпиите, Девиците, Рибите, Близнаците и најмногу за Стрелците.

Иако сите ќе го почувствуваат неговото влијание, Стрелците ќе се најдат во најголема неволја. За луѓето родени од 23 ноември до 22 декември, ретроградниот Меркур во нивниот знак делува како огледало, сè што го потиснувале или одложувале сега излегува на површина.

На работа, може да има неуспеси и проблеми со документите, додека во љубовта сè ќе биде на работ помеѓу искреноста и прекумерната отвореност. Ако забават и ја послушаат својата интуиција, овој период може да им донесе големо разбирање и затворање на старо поглавје.

Знаци кои најмногу ќе го почувствуваат ретроградниот Меркур:

Стрелец

Најпогодениот знак од овој циклус. Излегуваат сите потиснати емоции, неискажани мисли и нерешени врски. Можни се застои на работа и тензии во љубовта. Сепак, крајот на месецот носи јасност и ослободување.

Скорпија

Интензивни емоции и справување со минатото. Старите тајни можат да излезат на површина, а врските се тестираат за искреност. Време е да се ослободите од она што повеќе не ви служи.

Девица

Можни се недоразбирања, технички проблеми и одложувања. Меркур, вашиот владетел, ве поттикнува да проверите сè уште еднаш и да не донесувате избрзани одлуки.

Близнаци

Ретроградниот Меркур особено влијае на комуникацијата, бидејќи тој е и ваш владетел. Можни се прекини на контактите, погрешни пораки или погрешно разбрани намери. Останете смирени и не реагирајте импулсивно.

Риби

Нагласена е емоционалната чувствителност. Можни се обновувања на стари врски или справување со минатите чувства. Потпрете се на интуицијата и избегнувајте донесување важни одлуки.