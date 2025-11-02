Пет германски планинари се загинати во лавина во Јужен Тирол

Пет германски планинари се загинати од лавина во Јужен Тирол, северна Италија. Три од жртвите, двајца мажи и една жена, се пронајдени вчера. Телата на уште две исчезнати лица, еден маж и неговата 17-годишна ќерка, се пронајдени утрово, пишува „Гардијан“.

Планинарите биле погодени од лавина вчера околу 16 часот додека се искачувале во близина на врвот на Чима Вертана, на планината Ортлер, на надморска височина од над 3 500 метри.

Според спасувачките екипи, не е познато зошто планинарите сè уште биле на пат кон искачувањето во овој релативно доцен час.

Според првичните информации, планинарите биле во три групи и патувале независно еден од друг. Двајца од мажите ја преживеале несреќата и биле однесени со хеликоптер во болница во блискиот град Болцано.

Ваквите несреќи се постојан проблем во италијанските Алпи

Јужен Тирол е популарен планински регион меѓу туристите од Германија. Највисокиот врв во регионот е Ортлес, кој се издига на 3 905 метри.

Несреќите со лавини се постојан проблем во италијанските Алпи, а земјата има еден од највисоките просечни годишни бројки на смртни случаи меѓу главните скијачки земји. Жртвите често се скијачи или сноубордери.

Некои анализи сугерираат дека бројот на несреќи се зголемил во последните години, можеби затоа што повеќе луѓе се упатуваат во оддалечени области веднаш по свежите снежни врнежи.