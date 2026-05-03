03.05.2026
Неделен хороскоп (5–11 мај): Нова енергија, стари дилеми – кој ќе направи пресврт оваа недела?

Оваа недела носи мешавина од силни емоции, важни одлуки и неочекувани пресврти. Некои знаци конечно ќе стават точка, додека други ќе започнат ново поглавје – особено на љубовен и финансиски план.

Овен
Неделата ти почнува динамично, но внимавај на импулсивни одлуки. Во љубовта – некој чека да направиш прв чекор. Пари доаѓаат, ама брзо си одат.

Бик
Фокусот е на стабилноста. Можно е решение за нешто што те мачи подолго време. Во љубовта – топло, но малку тврдоглаво.

Близнаци
Комуникацијата ти е најсилно оружје. Очекувај важен разговор или порака. Флертот ти оди од рака – но внимавај да не претераш.

Рак
Емоциите се засилени. Ќе сакаш сигурност и мир. Добра недела за семејни одлуки и средување на домот.

Лав
Ти си во центарот на вниманието – и тоа со причина. Некој те гледа со поинакви очи. На работа – покажи лидерство.

Девица
Организацијата ти носи успех. Малку стрес, ама резултатите ќе вредат. Во љубовта – разговор решава сè.

Вага
Балансот е клучен. Ќе мораш да направиш избор. Некој од минатото може повторно да се појави.

Скорпија
Интензивна недела. Љубовта оди од страст до тишина. Не носи одлуки во афект – почекај.

Стрелец
Потреба за промена. Патување или нов план ти носи свежина. Во љубовта – искреноста ти отвора врати.

Јарец
Фокус на работа и пари. Можност за напредок, но и дополнителна одговорност. Во љубовта – малку резервирано.

Водолија
Креативна недела. Нови идеи, нови луѓе. Некој може сериозно да те изненади.

♓ Риби
Интуицијата ти е засилена. Слушај го внатрешниот глас. Во љубовта – нежно, но длабоко.

Совет на неделата:
Не брзај со одлуки – ова е период кога трпението носи најголеми добивки.

