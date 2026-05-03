Македонскиот фолклорен ансамбл „Илинден“ освои Гран при на меѓународниот фестивал „Wawelskie Skarby“ што се одржа во Краков, Полска.
Од ансамблот информираат дека ова е втора година по ред како „Илинден“ освојува меѓународна награда, а годинава настапот бил крунисан со највисокото признание на фестивалот.
Во рамки на посетата, ансамблот добил и специјална покана да настапи во Кралскиот замок Вавел, едно од најпознатите историски места во Краков.
Од „Илинден“ посочуваат дека признанието е резултат на посветеноста на играорците, кореографите и целиот тим, како и на поддршката од родителите.
Гран при за македонскиот фолклорен ансамбл „Илинден“ на меѓународниот фестивал „Wawelskie Skarby“ во Краков
