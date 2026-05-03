Три хороскопски знаци што ќе имаат најмногу среќа оваа недела (5–11 мај)

Оваа недела ѕвездите особено им се наклонети на три знаци – ги чекаат добри вести, неочекувани пресврти и моменти што можат да им го сменат текот на деновите.

♌ Лав – време е да блеснеш

Лавовите влегуваат во период кога конечно ќе бидат забележани. Успех на работа, внимание од околината и можност за нова љубов – сè оди во нивна корист. Ако има нешто што долго го одложуваш, ова е моментот да го направиш.

♐ Стрелец – среќа на секој чекор

За Стрелците, неделата носи позитивна енергија и чувство дека работите конечно се местат. Можно е патување, нова можност или добра вест поврзана со пари. Интуицијата ти е точна – следи ја.

♓ Риби – желбите стануваат реалност

Рибите ќе почувствуваат како коцките се редат. Емоционално исполнување, убави средби и шанса за нешто ново. Некој ќе ти покаже внимание што долго си го чекал/а.

Совет:

Ако не си меѓу овие три знаци – не значи дека неделата нема да биде добра. Понекогаш среќата доаѓа тивко, без најава