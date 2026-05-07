На 4 знаци ретроградниот Плутон ќе влијае најмногу: Процесот на длабока трансформација ќе трае до 15 октомври

Плутон го започнува своето ретроградно движење на 7 мај и ќе трае до 15 октомври, а ова се знаците на кои најмногу ќе влијае.

Плутон го започнува своето ретроградно движење на 7 мај, а неговото влијание е помалку поврзано со ненадеен надворешен хаос, а повеќе со моќни внатрешни промени.

Секогаш кога Плутон оди ретроградно, почнуваат да излегуваат на површина скриени обрасци. Емоционалните вистини се потешки за игнорирање. Старите стравови, нерешените проблеми со контролата, динамиката на моќта и долгогодишните внатрешни конфликти често доаѓаат до израз.

Затоа ретроградниот Плутон има репутација дека носи трансформација. Не секогаш создава непосредни видливи промени, но често започнува процес кој на крајот менува сè.

Иако ќе влијае на сите знаци, еве ги знаците на кои ретроградниот Плутон најмногу ќе влијае:

Скорпија

Ретроградниот Плутон ќе предизвика Скорпиите сè да сфатат лично. Бидејќи Плутон е модерната владејачка планета на Скорпијата, ова значи дека овој транзит доаѓа со поголем интензитет.

Почнувајќи од 6 мај, може да се соочите со емоционални вистини кои тивко чекале во позадина. Динамиката на врските, личните стравови или внатрешните конфликти одеднаш може да станат појасни. Нема да има драматични завршетоци, не грижете се, туку помоќни увиди.

Во однос на кариерата, Скорпијата може да почне да гледа каде контролата станала стрес. Во врските, емоционалната искреност е поважна од одржувањето на изгледот. Ако нешто изгледало емоционално погрешно, ретроградниот Плутон може да открие точно зошто.

Во овој период, Скорпиите ќе добијат емоционална јасност, подлабока самосвест и поголема подготвеност да престанат да носат на грб сè што им станало премногу тешко.

Водолија

За Водолијата, ретроградниот Плутон може да донесе големо внатрешно ресетирање. Можеби ќе се чувствувате порефлективно од вообичаеното оваа недела. Животот однадвор може да изгледа нормален, но нешто во вас се менува.

Вашите верувања, амбиции, динамика на пријателството или лична насока можеби повеќе не се усогласени со тоа што станувате.

Ова е особено важно ако се чувствувавте несигурно во последните недели. Ретроградниот Плутон можеби не мора да одговори на сите ваши прашања, но може да ви покаже каде започнува вашата следна трансформација.

Темите за кариера може да станат посилни и поповрзани со моќ, признание и долгорочна цел. Можеби ќе сфатите дека успехот не е само моментум – туку и автентичност.

Во овој период, Водолиите може да станат посвесни за својот идентитет, идните цели и појасно разбирање за тоа што е навистина важно за нив.

Бик

За Бикот, оваа недела може да ги истакне притисоците во кариерата и долгорочната насока.

Ретроградниот Плутон, кој започнува на 6 мај, може да предизвика подлабоки мисли за професионалниот раст, одговорноста и што навистина значи успехот.

Ако сте се движеле напред без да се чувствувате целосно поврзани со патот, тоа исклучување може да стане невозможно да се игнорира. Ова не е нужно негативно нешто. Всушност, може да биде многу корисно.

Одеднаш може да сфатите дека целта што некогаш сте ја посакувале повеќе не изгледа значајна. Или може да откриете дека вашиот страв од промена ве врзал за нешто што веќе се развива.

На практичен начин на земјен знак, Бикот често се спротивставува на непотребните нарушувања. Но, ретроградниот Плутон може да открие каде трансформацијата е веќе во тек.

Вашите кариерни приоритети, амбиции и долгорочно финансиско размислување ќе се променат во текот на овој период.

Лав

За Лавот, ретроградниот Плутон може да донесе вистина во блиските врски. Оваа недела може да открие каде емоционалната рамнотежа била нарушена.

Лична врска, деловно партнерство или тековна врска одеднаш може да ви покаже нешто важно за довербата, моќта и ранливоста. Лавовите често претпочитаат јасност, лојалност и директно изразување на емоциите. Ретроградниот Плутон може да го комплицира ова со откривање на подлабоки емоционални слоеви под она што било видливо.

Ако се чини дека разговорот требало да заврши, оваа недела може да го доближи крајот. Ако нешто изгледало нерешено, емоционалното значење зад него може да стане многу појасно. Подлабоката лекција не е за контролирање на исходот. Станува збор за разбирање што бара емоционалната искреност.

Во овој период, дел од вистината за вашата врска, емоционалните граници и појасните очекувања можат да се променат и да се појават на површина.