Бикот се заљубува до смрт, Стрелецот напредува на работа

ОВЕН

ЉУБОВ: Ќе бидете емотивно отворени за нови љубови. РАБОТА: Можно е да наидете на некои блокади во работата и покрај вашите напори. ЗДРАВЈЕ: Намален имунитет.

БИК

ЉУБОВ: Ќе бидете полни со енергија, што дефинитивно ќе има позитивно влијание врз вашиот љубовен живот. РАБОТА: Вашиот ентузијазам за работа ќе биде на високо ниво. ЗДРАВЈЕ: Склоност кон воспаленија.

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Вашиот изглед ќе им изгледа прекрасен на сите, поради што ќе добивате многу комплименти. РАБОТА: Можен проблем од административна природа. ЗДРАВЈЕ: Скок на шеќерот во крвта.

РАК

ЉУБОВ: Денес лесно можете да постигнете блискост преку комуникација, па затоа треба да го искористите тоа. РАБОТА: Без посебни промени на работа. ЗДРАВЈЕ: Чувствителни дишни патишта.

ЛАВ

ЉУБОВ: Отворени сте за нови можности, а доколку веќе сте во врска, ќе бидете расположени да ја покажете вашата љубов на сите. РАБОТА: Парите доаѓаат од минати инвестиции. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Солидна ситуација на љубовен план. Можна љубов на патување или дури и со некој што е странец. РАБОТА: Успех во областа на обезбедување интелектуални услуги. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.

ВАГА

ЉУБОВ: Можно е да доживеете љубов со некој што ви е пријател. РАБОТА: Логистички тешкотии или блокада во сферата на работата. ЗДРАВЈЕ: Алергиска реакција.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Ќе бидете отворени кон другите, поради што лесно може да ви се случи љубовта. РАБОТА: Ќе блескате и ќе ги покажете вашите способности. ЗДРАВЈЕ: Лошо варење.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Можно е да се заљубите во некој со кого имате, пред сè, професионален контакт. РАБОТА: Подобрување во сферата на работата. ЗДРАВЈЕ: Ќе усвоите некои добри навики.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Можно е да не се случи ништо посебно бидејќи сте некако повлечени овие денови. РАБОТА: Многу сте посветени на работата. ЗДРАВЈЕ: Можна е настинка.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Ќе сфатите дека можноста за љубов долго време ви била пред носот, само што не ја видовте. РАБОТА: Можни се мали промени или лоши односи со претпоставените. ЗДРАВЈЕ: Добро.

РИБА

ЉУБОВ: Ќе бидете расположени да уживате со саканата личност или да бидете дарежливи кон неа. БИЗНИС: Проблеми и доцнења во партнерството, бизнисот. ЗДРАВЈЕ: Солидно.