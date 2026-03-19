19.03.2026
Земјите од Персискиот Залив бараат итна реакција од ОН за да се запрат иранските напади врз цивили

Државите од Персискиот Залив побараа итна дебата во Советот за човекови права на Обединетите нации во врска со нападите на Иран врз цивили и енергетска инфраструктура низ Блискиот Исток, покажуваат дипломатските документи.

Во дипломатска нота, нападите со балистички ракети и беспилотни летала врз Бахреин, Јордан, Кувајт, Оман, Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати беа опишани како „ситуација на сериозна загриженост за меѓународниот мир и безбедност“ со сериозни импликации за човековите права, објави Ројтерс.

Земјите од Персискиот Залив истакнуваат дека неиспровоцираните напади, и покрај нивните уверувања до Техеран дека нивните територии нема да се користат за антиирански активности, бараат итно внимание.

Нацрт-резолуцијата предложена од земјите од Персискиот Залив ги осудува нападите и го повикува Иран веднаш да ги прекине нападите врз цивилната инфраструктура и комерцијалната бродоградба во Ормускиот Теснец, како и да надомести за штетите врз цивилите, инфраструктурата и животната средина.

Советот на ОН го прими барањето и моментално го разгледува датумот за одржување на седниата, се наведува во писмото на претседателот на Советот, Сидарт Реза Суриодипур.

