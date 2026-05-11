11.05.2026
Зеленски: Речиси 20 држави се вклучени во договорите за дронови со Украина

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, денеска изјави дека досега речиси 20 држави се вклучени во договорите за дронови.

Продолжуваме со речиси секојдневна комуникација со претставници на САД. Рустем Умеров денеска ме информира за резултатите од неговите состаноци со Стив Виткоф и Џаред Кушнер. Важно е Америка да остане ангажирана во дипломатијата и особено да дејствува како посредник во прашањето за размена на затвореници – објави Зеленски на платформата „Икс“.

Зеленски наведе дека Умеров доставил посебен детален извештај за контактите со земјите заинтересирани за договори за беспилотни летала со Украина.

Речиси 20 земји во моментот се вклучени во разни фази. Четири договори веќе се потпишани, а првите договори во рамките на овие договори сега се подготвуваат. Во тек се подготвителни процедури со други земји за политички аранжмани што ќе го отворат патот за компаниите – наведе Зеленски.

