11.05.2026
Техничар за мултимедиски технологии, компјутерски техничар за развој на видео игри и виртуелна реалност и техничар за енергетски ефикасно греење и климатизација се нови насоки во средното стручно образование за идната учебна година

11.05.2026

Во моментов во Македонија во 76 јавни средни училишта се реализира стручно образование. Секој ученик реализира практично образование, односно учење преку работа. Во тековната учебна година речиси 70% од деветтооделенците се запишани во стручни училишта. За да се обезбеди подобар квалитет на образованието, од учебната 2025/2026 година во училиштата се вклучени кариерни советници и координатори за практично образование.

Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска информираше дека за новата учебна 2026/2027 година се обезбедени над 25 илјади ученички места за упис во прва година, од кои 17 илјади во стручно образование, а од нив, скоро 7 илјади во дуални паралелки. Се воведуваат и неколку нови образовни профили, како – Техничар за мултимедиски технологии, Компјутерски техничар за развој на видео игри и виртуелна реалност и Техничар за енергетски ефикасно греење и климатизација.

Ценам дека учениците и родителите препознаваат дека средното стручно образование е навистина успешен модел на образование во Македонија. Тоа значи и дека занаетите имаат иднина, или како што популарно меѓу граѓаните се кажува – занаетите злато вредат“ изјави министерката Јаневска.

