23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Зеленски: Постигнат договор со Трамп за испорака на ракети „Патриот“

Свет

23.01.2026

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека постигнал договор со американскиот претседател Доналд Трамп за испорака на муниција за противвоздушниот систем „Патриот“, пренесе Укринформ.

– Разговарав со претседателот Трамп и добив – нема да кажам колку – ракети PAC-3 за системот ‘Патриот’“, изјави Зеленски за време на средба на Светскиот економски форум во Давос.

Тој додаде дека неговата посета на форумот била насочена и кон глобални прашања, но и кон конкретни практични задачи. – Разговаравме за светски теми, но истовремено решивме прашање што јасно покажува зошто дојдов таму, рече Зеленски.

Претходно беше соопштено дека за време на Светскиот економски форум во Давос биле потпишани три договори насочени кон обнова и реконструкција на различни сектори на украинската економија, вклучително и енергетиката. 

﻿