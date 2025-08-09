 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Зеленски и Стармер разговараа за плановите за завршување на војната во Украина

Свет

09.08.2025

Принтскрин од видео

Разговорот се одржа во пресрет на состанокот на британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами и американскиот потпретседател Џеј Ди Венс денеска во Велика Британија со украинските и европските сојузници за да разговараат за напорите на претседателот Доналд Трамп за мир во Украина, изјави портпарол на Даунинг стрит.

Тие се согласија дека ова ќе биде витален форум за дискусија за напредокот кон обезбедување праведен и траен мир“, рече тој.

Зеленски изјави дека го делат истиот став за опасноста од рускиот план „се да сведе на разговор за невозможното“.

Во изминатите неколку дена, Зеленски оствари серија повици со сојузниците на Киев по посетата на пратеникот на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф, на Москва и најавата за средбата на 15 август меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин, пренесуваат агенциите.

Претходно денеска Зеленски изјави дека Украина не може да го прекрши својот Устав поради територијални прашања и додаде дека „Украинците нема да им ја дадат својата земја на окупаторите“.

Поврзани вести

Свет  | 09.08.2025
Естонија ќе го решава проблемот со вишок месо од диви свињи со испораки за украинската војска
Свет  | 09.08.2025
Зеленски пред средбата Трамп-Путин: Украина нема да ја даде својата земја на окупаторите
Свет  | 07.08.2025
Украинските залихи на гас се на најниско ниво во последните 12 години