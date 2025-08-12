Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова изјави дека европските политички елити имаат потреба од „непријател“ врз кого ќе ја префрлат вината за своите проблеми и неуспеси.

Таа оцени дека против Русија се води кампања на клевети, поттикната од постојани провокации, фалсификати и отворени лаги, со цел да се оправда агресијата и да се канализира негативноста во општеството.

Во услови на акутна социо-економска криза, современите евроелити имаат витална потреба од непријател врз кого ќе ги префрлат сите проблеми и ќе ги прикријат сопствените неуспеси. Обидите за наметнување антируска, русофобична матрица на свеста продолжуваат, а важно е да се разбере дека нејзината изградба и промоција траат со векови – изјави Захарова во интервју за рускиот портал „Експерт“.

Таа додаде дека евроатлантските центри и понатаму сонуваат за нанесување стратешки пораз на Русија и се подготвени на сè за да ја остварат таа цел.

Рацете на Западот го создадоа и негуваа неонацистичкиот режим во Киев, фокусиран на уништување на сè што е руско. Блицкригот против нашата земја пропадна, санкциите пропаднаа, а вооружувањето на киевските насилници не може да ја промени ситуацијата на фронтот – рече Захарова.

Таа оцени дека Русија, по распадот на СССР и турбулентните 90-ти, повторно зајакнала и го пронашла својот глас на меѓународната сцена, но, без причина, била ставена во редот на „оската на злото“.