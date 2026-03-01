 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Велика Британија тврди дека Иран истрелал две ракети кон Кипар, во она што би бил прв ирански ракетен напад врз Европа

Свет

01.03.2026

Британскиот министер за одбрана Џон Хили изјави дека две ирански ракети биле истрелани кон Кипар, во она што би претставувало прв ирански ракетен напад врз Европа.

– Прилично сме сигурни дека тие не беа насочени кон нашите бази – рече Хили во интервју за Скај Њуз.

Велика Британија има две големи суверени базни подрачја на Кипар.

Истовремено, „тоа е пример за многу реална, растечка закана“, нагласи тој.

Хили, исто така, откри дека 300 британски војници биле во близина на иранските напади во Бахреин.

– Некои од нив на само неколку стотини јарди од местото каде што паднаа ракетите – рече тој. МИА

