Убиен синот на Моамер Гадафи

Принтскрин од видео од јутјуб

Саиф ал-Ислам Гадафи, најпознатиот син на покојниот либиски лидер Моамер Гадафи, е убиен, потврдија во вторник извори блиски до семејството, неговиот долгогодишен адвокат Халед ел-Зајди и неколку либиски медиуми. Иако веста ја пренесоа и советниците на неговиот политички тим, деталите околу околностите на смртта остануваат нејасни и обвиткани во контрадикторни информации, а сè уште нема официјална потврда од либиските власти.

Неговата смрт означува симболичен крај на една ера за поддржувачите на стариот режим и додава дополнителен елемент на хаос во веќе кревката политичка ситуација во Либија, земја растргната меѓу сопернички влади и моќни вооружени фракции со децении.

Првите извештаи за смртта на синот на Гадафи носат спротивставени информации за локацијата и начинот на кој тој починал. Според една верзија, која ја пренесе дописник на Ал Џезира, Саиф ал-Ислам бил убиен во западниот град Зинтан, каде што го поминал поголемиот дел од последната деценија, прво како затвореник, а потоа како слободен човек под заштита на локалната милиција. Други извори, сепак, наведуваат дека инцидентот се случил во југозападниот регион Ал-Хамада.

Постојат и несогласувања околу самиот чин на убиството. Некои либиски медиуми објавија дека тој бил убиен за време на вооружен конфликт со моќната Бригада 444, една од најсилните воени формации стационирани во Триполи. Сепак, командата на Бригадата 444 брзо и решително негираше каква било вмешаност во инцидентот.

Друга, драматично поинаква верзија на настаните, објавена од Ал Арабија, тврди дека Саиф ал-Ислам бил жртва на целен напад. Според тие наводи, четворица неидентификувани напаѓачи влегле во неговата градина, пукале во него, а потоа избегале.