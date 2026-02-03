Од утре Македонија влегува во период на променливо време, информираат од УХМР. Се очекува зголемена облачност со повремени локални врнежи од дожд, кои ќе бидат со променлив интензитет во различните делови на земјата.

Иако времето ќе биде облачно, температурите ќе бидат во постепен пораст. Утрешниот ден ќе го одбележи и засилен ветер од југоисточен правец, кој дополнително ќе ја менува временската слика. На највисоките планински врвови дождот ќе премине во снег.

Минималните утрински температури ќе се движат од 1° во Маврово до 7° во Гевгелија, а максималните дневни од 6° во Маврово до 11° во Гевгелија.



Во Скопје се очекува променливо облачно време со умерен, повремено засилен ветер од југоисточен правец. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има повремени врнежи од дожд. Температурата ќе се движи од 4° до 10°.

За четврток и понеделник прогнозата предвидува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, особено во претпладневните часови. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, а температурите ќе бидат минимални од 3° до 9° и максимални од 8° до 14°.

Во петок се очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд попладне. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималните температури ќе бидат од 3° до 8°, а максималните од 8° до 13°.