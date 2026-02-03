Возеле пијани и без положен возачки испит, полицијата приведе тројца возачи од Скопје и Куманово и им ги одзеде возилата

Три лица биле лишени од слобода во текот на денешниот ден, а нивните возила биле одземени поради возење без положен возачки испит и под дејство на алкохол, соопштија вечерва од Министерството за внатрешни работи.

Денеска во 17:30 часот на автопатот Куманово – ГП „Табановце“, полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата го лишиле од слобода кумановецот Б.Ѓ., на возраст од 35 години. Имено, при контрола, полициските службеници сопреле моторно возило „фолксваген голф“ со кумановски регистарски ознаки, што го управувал Б.Ѓ. и по извршен алкотест било констатирано дека возачот е под дејство на алкохол, односно дека управува моторно возило со 2,09 промили алкохол во крвта. Б.Ѓ. е лишен од слобода и е задржан во полициска станица за понатамошна постапка, а возилото е одземено, појаснија од МВР.

Претходно, во 13 часот на улицата „Јустинијан први“ во Скопје, полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата при Секторот за сообраќајни работи, го лишиле од слобода скопјанецот И.Џ., на возраст од 20 години.

При сообраќајна контрола, полициските службеници сопреле патничко возило „опел“ со скопски регистарски ознаки, при што било констатирано дека возилото го управувал без положен возачки испит за управување на возило од Б категорија. И.Џ. е задржан во полициска станица, а возилото е одземено, додадоа од МВР.

Во 12:40 часот пак, на патот Куманово – село Липково, полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата при Секторот за сообраќајни работи го лишиле од слобода кумановецот Ш.А., на возраст од 31 година.