Трамп: Новата рунда преговори за Иран би можела да се одржи во текот на викендот

Американскиот претседател, Доналд Трамп, навести дека новата рунда разговори со Иран би можела да се одржи во текот на викендот и рече дека не е сигурен дека е потребно да се продолжи примирјето со Исламската Република.

Одговарајќи на прашање од новинарите пред Белата куќа, Трамп рече дека САД се справуваат „многу добро“ со Иран и дека не е сигурен дали е потребно да се продолжи примирјето, но додаде дека ќе го стори тоа „доколку е потребно“.

Имаме многу добри односи со Иран во моментов“, рече Трамп.

Тој изјави дека Иран е заинтересиран за постигнување договор и посочи дека „е подготвен да прави работи што не бил подготвен да ги направи пред два месеци“.

На прашањето што ќе се случи ако САД и Иран не постигнат траен договор, Трамп рече дека воените напади повторно ќе бидат засилени, пренесува Си-ен-ен.