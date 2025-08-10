Трамп ја номинираше Тами Брус за заменик-претставник на САД во Обединетите нации

René DeAnda on Unsplash

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа изјави дека ја номинирал портпаролката на Стејт департментот, Тами Брус за заменик-претставник на САД во Обединетите нации.

„Со задоволство објавувам дека ја номинирам Тами Брус, голема патриотка, телевизиска личност и авторка на бестселери, за наш нов заменик-претставник на Соединетите Американски Држави во Обединетите нации, со ранг на амбасадор“, напиша Трамп на својата мрежа Трут Соушл.

Тој додаде дека од почетокот на неговиот втор мандат, Брус е на позицијата портпарол на Стејт департментот, каде, како што наведе, „завршила фантастична работа“.