Трамп ја нарече пресудата на Врховниот суд за царините „длабоко разочарувачка“

Американскиот претседател Доналд Трамп во моментов држи прес конференција по одлуката на Врховниот суд на САД да ги укине неговите царини, пренесе МИА.

Тој почна со тоа што им кажа на новинарите дека пресудата на Врховниот суд била „длабоко разочарувачка“ и дека се срами од „одредени членови на судот затоа што немаат храброст да го сторат она што е исправно за земјата“.

Трамп им се заблагодари и им честита на судиите Томас, Алито и Кавано, сите кои се спротивставија, за нивната „сила и мудрост“.

Тој рече дека нема шанси никој да се спротивстави на спротивставените мислења, а потоа ги нарече судиите назначени од демократите „срам“.

Трамп го обвини Врховниот суд дека е „занесен од странски интереси“, без да даде други детали.

Потоа се осврна на својата изборна победа во 2024 година, велејќи: „Победив со милиони гласови … Но овие луѓе се одвратни, неуки и гласни. И мислам дека одредени судии се плашат од тоа, не сакаат да го направат она што е исправно“.

Ова беше важен случај за мене, додаде тој.

Двајца судии на Врховниот суд номинирани од Трамп во неговиот прв мандат беа дел од групата што пресуди против него во овој случај.

Трамп нагласи дека постојат и други методи што може да ги употреби за да воведе царини, освен методот против кој пресуди судот.

Тој рече дека користел царини во текот на изминатата година за повторно да ја направи Америка голема, пред да ги цитира берзанските индекси Дау Џонс и С&П кои „неодамна надминаа 50.000 на Дау и 70.000 на С&П“.

Американскиот претседател потоа ги критикуваше добитниците на Нобелова награда за економија, велејќи дека тие тврделе дека „не можело да се направи тоа за четири години“.

Па, го направивме тоа за една година, рече американскиот претседател.

Трамп се врати на својата претходна поента, велејќи дека постојат алтернативни методи што може да ги користи за воведување царини.

Тој рече дека пресудата на судот прогласила дека не му е дозволено да „наплаќа еден долар од која било земја“ и додаде дека претпоставува оти ова е направено за да ги заштити другите земји.

Сепак, тој рече дека му е дозволено да прекине секаква трговија или бизнис или да стави ембарго на земја.

Со други зборови, можам да ја уништам трговијата, можам да ја уништам земјата, но, не можам да им воведам мала царина, изјави Трамп.

Трамп рече дека денешната пресуда не ги поништила царините, туку само специфична употреба на Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни ситуации, за кој Врховниот суд пресуди дека не му ја дава моќта за да воведе царини.

Американскиот претседател рече дека во обид да ја „заштити земјата“, ќе наплаќа повеќе според други закони.

Тој рече дека веднаш стапува во сила, дека потпишува извршна наредба за воведување глобална царина од 10 отсто користејќи го член 122, кој е создаден со Законот за трговија од 1974 година.

Претходно воведените царини ќе останат во сила и „во полна сила“, нагласи Трамп.

Одговарајќи на новинарски прашања, Трамп рече дека не треба да бара одобрение од Конгресот за царини. На прашањето дали ќе бара дополнителни мерки од Конгресот во врска со царините, тој рече: „Нема потреба, веќе е одобрено“ бидејќи овластувањата постојат според Член 232 и Член 301.