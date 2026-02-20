Од која болест најчесто боледуваат луѓето со нулта крвна група?

Фрипик

Крвната група (А, Б, АБ или 0) не е единствената информација што е важна при трансфузии – некои истражувања сугерираат дека таа може да биде поврзана и со веројатноста за развој на одредени здравствени проблеми.

Секако, не можеме да ја промениме крвната група, но познавањето на можните ризици може да биде добар поттик за посериозно сфаќање на превентивните прегледи, здравите навики и раното препознавање на симптомите. Подолу е даден преглед на состојбите што почесто се поврзуваат со одредени крвни групи во литературата.

Крвна група А

Луѓето со крвна група А имаат специфични антигени на нивните црвени крвни зрнца, што може да влијае на имунолошките одговори и дигестивните процеси. Во споредба со луѓето со крвна група 0, некои студии ги поврзуваат со малку поголем ризик од кардиоваскуларни заболувања.

Како можни објаснувања, почесто се споменуваат покачени вредности на LDL холестерол („лош“ холестерол) и повисоко ниво на одредени фактори на коагулација. Понова анализа споменува малку зголемена веројатност за мозочен удар пред 60-годишна возраст.

Кога станува збор за варењето на храната, крвната група А е особено поврзана со поголема инциденца на рак на желудник. Се смета дека една од причините е тоа што бактеријата Helicobacter pylori – која е поврзана со чиреви и хронично воспаление на желудникот – полесно се прилепува на слузницата на желудникот кај луѓето со оваа крвна група. Некои студии, исто така, споменуваат поголем ризик од рак на панкреас, бели дробови, дојка и дебело црево. Покрај тоа, се наведува дека луѓето со крвна група А можат природно да произведуваат повеќе кортизол, хормонот на стрес, а понекогаш и посилно да реагираат на стресни ситуации.

Крвна група Б

Крвната група Б најчесто се споменува во истражувањата преку нејзината поврзаност со метаболички и воспалителни состојби. Најизразена врска е со дијабетес тип 2. Според голема студија објавена во списанието „Diabetologia“, луѓето со крвна група Б имаат околу 21 процент поголем ризик од развој на дијабетес тип 2 во споредба со крвната група 0.

Точната причина сè уште не е целосно разјаснета, но една претпоставка е дека антигенот Б може да има ефект врз цревната микробиота и воспалителните процеси што придонесуваат за инсулинска резистенција.

Слично на крвната група А, литературата споменува зголемен ризик од рак на панкреас. Исто така, се наведува дека ризикот од срцеви заболувања е во просек повисок отколку кај крвната група 0, иако обично малку помал отколку кај крвните групи А и АБ. Од друга страна, некои истражувања сугерираат дека крвната група Б може да обезбеди одредена природна заштита од маларија, со потенцијално поголема подложност на некои други хронични инфекции.

Крвна група АБ

Крвната група АБ е најретката и ги „комбинира“ карактеристиките на групите А и Б, што се рефлектира и во профилот на ризик. Едно од најинтересните откритија се однесува на когнитивното здравје: истражувањето во списанието „Неврологија“ покажа дека луѓето со крвна група АБ имаат значително поголем ризик од когнитивни тешкотии и проблеми со меморијата во староста, што може да биде поврзано со развојот на деменција.

Научниците често го поврзуваат ова со повисоките нивоа на фактор VIII на коагулација, протеин важен во процесот на формирање згрутчувања. Токму склоноста кон згрутчување ја става крвната група АБ во многу анализи на врвот на скалата на ризик кога станува збор за кардиоваскуларни заболувања. Според податоците од Американската асоцијација за срце, луѓето со крвна група АБ имаат најголема веројатност за срцев удар и венски тромбоемболизам, а ризикот од длабока венска тромбоза може да биде повеќе од 50 проценти поголем во споредба со крвната група 0. Како и групите А и Б, АБ е поврзана и со зголемен ризик од рак на желудник и панкреас, објавува Index.hr.

Крвна група 0

Крвната група 0 често се нарекува „универзална“ во контекст на дарувањето крв, а во истражувањата често се наведуваат неколку здравствени придобивки. Во просек, тие имаат најмал ризик од срцев удар, мозочен удар и формирање на згрутчување на крвта, што се објаснува со пониските нивоа на протеини кои го поттикнуваат згрутчувањето. Некои истражувања сугерираат помала фреквенција на одредени видови на рак, особено рак на панкреас и желудник.

Сепак, постојат и слаби точки. Поради специфичната интеракција со бактеријата H. pylori, луѓето со крвна група 0 може да имаат поголем ризик од пептични чиреви – чиреви на желудникот и дуоденумот. Пониските нивоа на фактори на коагулација, кои штитат од тромбоза, исто така значат поголема тенденција за пообилно крварење по повреда или операција.

Одредени студии, исто така, споменуваат дека жените со крвна група 0 може да имаат малку помала резерва на јајце клетки, што потенцијално може да влијае на плодноста. Исто така, се наведува дека се поподложни на некои вирусни инфекции, на пример норовирус кој предизвикува интензивни стомачни вируси.