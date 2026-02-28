Трамп: Хамнеи е мртов, беше еден од најзлобните луѓе во историјата

Доналд Трамп во објава на социјалните мрежи објави дека иранскиот врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи е мртов, оценувајќи го како „еден од најзлобните луѓе во историјата“.

Во статусот, Трамп наведува дека акцијата била спроведена со помош на американски разузнавачки служби и „високо софистицирани системи за следење“, во координација со Израел.

Според него, покрај Хамнеи, биле убиени и други ирански лидери.

Трамп оценува дека ова претставува „најголема шанса“ за иранскиот народ да ја врати контролата врз државата. Тој тврди дека дел од припадниците на Иранската револуционерна гарда, војската и безбедносните сили наводно бараат имунитет и не сакаат повеќе да се борат.

Во објавата се најавува продолжување на „тешко и прецизно бомбардирање“ во текот на неделата или сè додека, како што наведува Трамп, не се постигне целта – „мир на Блискиот Исток и во светот“.