 Skip to main content
06.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Трамп го одложи ултиматумот до Иран до утревечер во 20 часот

Свет

06.04.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа се чини дека го одложи својот ултиматум до Иран за уште 24 часа, сега поставувајќи го „вторник во 20 часот“ по источно време, што е 2:00 часот наутро во среда по средноевропско време, за нов краен рок.

Вторник, 20 часот по источно време“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Иран не ја отвора Ормуската Теснина без надомест за бродарина

Претходно вчера Трамп изрази верување дека САД имаат добри шанси денеска, понеделник, да постигнат договор со Иран, еден ден пред да истече неговиот ултиматум до Техеран.

Без договор, ќе видите како мостови и електрани се уриваат низ целата земја“, изјави Трамп за Фокс њуз, повторувајќи ја својата закана.

На 26 март, Трамп го одложи планираниот датум за уништување на електраните за десет дена, до понеделник, 6 април во 20:00 часот.

Во истото интервју, тој рече дека им гарантира „имунитет“ на иранските преговарачи, за тие наводно да не бидат цел на американско-израелски напади.

Поврзани вести

Свет  | 06.04.2026
Иран не ја отвора Ормуската Теснина без надомест за бродарина
Свет  | 05.04.2026
Русија: САД треба да се откажат од „јазикот на ултиматуми“ кон Иран
Свет  | 04.04.2026
Трамп му се закани на Иран: Уште 48 часа до пеколот