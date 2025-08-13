Тела на двајца Срби и на еден Македонец пронајдени во црни вреќи: Мачени, па ликвидирани?

Двајца Срби и еден Македонец, беа убиени во прсметка на нарко-картел во Јужна Америка.Телата на двајца Срби и еден Македонец убиени во Јужна Америка, според медиумските извештаи, биле пронајдени во црни пластични кеси. Според неофицијални информации, убиените мажи биле мачени, а потоа егзекутирани во Боливија, објави Блиц.

„Телата се испратени на обдукција за да се утврди точната причина за смртта. Жртвите сè уште не се официјално идентификувани. Врз основа на првичните индиции, се сомнева дека прво биле брутално мачени, потоа убиени, а потоа спакувани во црни пластични кеси“, наведуваат извори од истрагата.

Се сомнева дека Македонецот и српските државјани, кои живееле во Ниш пред да ја напуштат земјата, биле убиени пред два дена. Познаници на убиените добиле информации за нивната егзекуција од српски државјанин кој престојувал во Јужна Америка со нив.

„Тој пријавил дека тројца од нашите жители на Ниш, за кои сите знаеме дека се во Јужна Америка веќе некое време, биле убиени завчера во судир со нарко-банди. Тие биле таму под лажни имиња, имале фалсификувани документи“, рече тој.

Сè уште не ги знае точните детали за тоа како биле убиени, вели тој.

„Целото нишко подземје зборува за ова од утрово. Последните информации што пристигнаа се дека едниот од нив е Миљан Ѓ., познат како Хитри, другиот Дејанчо Л., кого сите го знаеме по прекарот Македонац, а третиот е познат како Мали Коста“, додава изворот.

Патем, се сомнева дека тројцата убиени биле во Боливија подолго време и дека тесно соработувале со таканаречениот „балкански картел“ во трговијата со кокаин.

„Јавна тајна е што правеле и зошто отишле на другата страна од светот. Тие наводно се поврзани со криминална група за која работеле во „логистика“, односно дел од работата поврзана со набавката, пакувањето и товарењето на кокаин на океански бродови.“

Патем, сè уште нема официјална потврда за убиството на српските државјани во Јужна Америка.

Познато е дека членовите на таканаречениот „балкански картел“ тесно соработувале со криминални групи од Јужна Америка, од кои набавувале кокаин, а потоа го испраќале во Европа со прекуокеански бродови.