Според Трамп никој во историјата не ја заслужува Нобеловата награда за мир повеќе од него

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека никој во историјата не ја заслужува Нобеловата награда за мир повеќе од него, тврдејќи дека тој спречил повеќе големи војни низ целиот свет.

„Без разлика дали луѓето го сакаат Трамп или не, јас решив осум војни. Големи. Некои траеја 36 години, 32 години, 31 година, 28 години и 25 години. Некои штотуку започнаа, како Индија и Пакистан. Осум авиони веќе се соборени. И јас го решив тоа многу брзо, без нуклеарно оружје“, рече Трамп.

Trump: “I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. I don't want to be bragging, but nobody else settled wars.”

pic.twitter.com/BD2HAwqudE — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 29, 2026

Трамп вели дека никој друг не ги запрел војните, освен тој

„Не можам да се сетам на никого во историјата кој требало да ја освои Нобеловата награда повеќе од мене. Не сакам да се фалам, но никој друг не ги запрел војните“, додаде тој.

Трамп продолжи да го критикува поранешниот американски претседател Барак Обама, кој ја освои Нобеловата награда во 2009 година.