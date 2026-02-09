 Skip to main content
09.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 февруари 2026
Неделник

Сопругата на грчкиот премиер доживеала несреќа, итно е оперирана во Италија

Свет

09.02.2026

Марева Грабовски Мицотакис доживеала несреќа во саботата додека била во Италија заедно со својот сопруг и премиер на Грција, Киријакос Мицотакис.

Според информациите, сопругата на премиерот ги повредила двете раце и била оперирана во болницата КАТ.

Во болницата ја придружувал Киријакос Мицотакис, со кого претходно присуствувала на церемонијата на отворањето на Зимските олимписки игри во Милано.

Операцијата на двете раце ја извршил Емануил Фандридис, директор на Националниот здравствен систем во Општата болница Атика КАТ, а воедно и раководител на Клиниката за раце и микрохирургија на горните екстремитети.

Грабовски Мицотакис е во добра здравствена состојба и се опоравува во болница.

﻿