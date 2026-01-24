Снежната бура откажа околу 12.000 летови низ САД

Околу 12.000 летови низ САД закажани за викендот се откажани денеска откако голема снежна бура и мраз предизвика хаос низ целата земја, заканувајќи се да предизвика прекини во електричната енергија.

Околу 140 милиони луѓе, или повеќе од 40 проценти од населението на САД, беа под предупредувања за зимска бура од Ново Мексико до Нова Англија.

Прогнозата на Националната метеоролошка служба предупреди на широко распространети обилни снежни врнежи и леден појас што се протега од Источен Тексас до Северна Каролина.

Метеоролозите изјавија дека веднаш по оваа бура ќе биде многу ладно, па снегот и мразот ќе се топат бавно.

Тексашкиот оддел за транспорт денес соопшти дека многу автопати се покриени со снег во предградијата северно од Далас. Мразот и лапавицата што го погодија Северен Тексас во текот на ноќта продолжија да паѓаат во централниот дел на државата.

Мраз се формираше на патиштата и мостовите во една третина од окрузите на Мисисипи.

Низ целата земја беа пријавени повеќе од 112.000 прекини на електричната енергија, вклучувајќи околу 55.000 во Тексас, 13.700 во Луизијана и речиси 11.800 во Ново Мексико.