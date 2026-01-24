Швајцарскиот претседател за ослободувањето на сопственикот на барот во Кран-Монтана: Политиката не смее да се меша во работата на судството

Влада на Швајцарија

Швајцарскиот претседател Гај Пармелин изјави дека може да разбере дека ослободувањето од притвор од страна на судот на ко-сопственикот на барот во Кран-Монтана, Жак Морети, во кој 40 лица загинаа во пожар за време на новогодишната прослава, е скандал, но дека Швајцарија „има различни процедури од Италија“ и дека политиката не смее да се меша во работата на судството.

Мораме да ја почитуваме поделбата на властите, а политиката не смее да се меша. Судскиот систем мора транспарентно да ги спроведува своите истраги и да плаќа за евентуални грешки. Истото важи и на политичко ниво“, додаде Пармелин во видео објавено на веб-страницата на весникот Блик, објави денес АНСА.

Во Кранс-Монтана вчера Пармелин се сретна со семејствата на италијанските жртви од пожарот во барот „Констелејшн“, кој, според резултатите од истрагата, бил предизвикан од прскалки во шишиња шампањ, кои келнерите ги држеле високо над главите за време на службата на 1 јануари, кога пожарот ја зафатил звучната изолација на таванот на просторијата.

Судот во Вале го ослободи ко-сопственикот на барот „Констелејшн“, Жак Морети, откако плати кауција од 200.000 франци, и му забрани да ги напушти швајцарските територии со обврска да „ги предаде сите свои лични документи“ и секојдневно да се јавува во полициската станица, по што Италија го повика својот амбасадор во Швајцарија на консултации.

Италијанската премиерка, Џорџа Мелони, и шефот на дипломатијата, Антонио Тајани, му наредија на амбасадорот Џан Лоренцо Корнадо да се врати во Рим и официјално да протестира против одлуката на швајцарскиот суд, наведувајќи ја сериозноста на наводните злосторства, ризикот од бегство и загриженоста за можно фалсификување на докази, објави бриселскиот портал Политико.

Италија соопшти дека бара „вистина и правда“ за жртвите, меѓу кои имало и италијански државјани.

Швајцарското обвинителство покрена истрага против сопственикот на барот под сомнение за убиство од небрежност, телесни повреди и палење, во кое беа повредени 116 лица, претежно млади луѓе и тинејџери.