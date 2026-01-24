Над 62.000 украински војници обучени во Велика Британија од 2022 година

vony-razom-on-unsplash

Генералштабот на украинската армија на својата веб-страница објави дека од 2022 година повеќе од 62.000 припадници на украинските вооружени сили биле обучени во Велика Британија во рамките на програмата за обука, чие финансирање е продолжено до крајот на оваа година.

Обуката вклучува тактички операции на мали единици, ракување со оружје, деминирање, тактичка медицина и урбано и рововско војување.

Програмата ја надгледува британската армија, а учествуваат инструктори од повеќе од десет земји од Европа, Cеверна Америка и Океанија.