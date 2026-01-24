 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

Над 62.000 украински војници обучени во Велика Британија од 2022 година

Свет

24.01.2026

vony-razom-on-unsplash

Генералштабот на украинската армија на својата веб-страница објави дека од 2022 година повеќе од 62.000 припадници на украинските вооружени сили биле обучени во Велика Британија во рамките на програмата за обука, чие финансирање е продолжено до крајот на оваа година.

Обуката вклучува тактички операции на мали единици, ракување со оружје, деминирање, тактичка медицина и урбано и рововско војување.

Програмата ја надгледува британската армија, а учествуваат инструктори од повеќе од десет земји од Европа, Cеверна Америка и Океанија.

Програмата постојано се ажурира за да го одрази борбеното искуство стекнато од украинските вооружени сили и еволуцијата на непријателските тактики“, се наведува во соопштението. 

Поврзани вести

Свет  | 24.01.2026
„Ројтерс“: САД го засилуваат притисокот врз Киев за мировниот договор со Русија
Свет  | 24.01.2026
Повеќе од 500 тела на цивили жртви на украинскиот упад во Курск пронајдени во масовни гробници
Свет  | 23.01.2026
ЕУ им праќа генератори на Украинците да не смрзнат зимaвa
﻿