24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

Откриени пет килограми марихуана во автомобил на кумановец, поведена истрага

Хроника

24.01.2026

Скопското обвинителство побара притвор за кумановецот во чиј автомобил беше пронајдена марихуана, соопшти ЈОРСМ. Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице од Куманово, бидејќи постои основано сомнение дека сторило кривично дело – Неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од член 215 став 1 од Кривичниот законик.

Во автомобил со кој управувал осомничениот во Скопје полицијата пронашла околу пет килограми марихуана, спакувана во вакумирани најлонски ќеси ставени во куфер во багажникот, соопшти Обвинителството.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот.

