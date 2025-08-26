Министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сијарто, изјави дека е малку веројатно дека Украина можела да изврши напади врз нафтоводот „Дружба“ без претходна координација со европските лидери.

– Многу е тешко да се замисли дека ова прашање не било покренато меѓу Зеленски и Фон дер Лајен, како и другите европски лидери. Зеленски и Фон дер Лајен, Зеленски и европските лидери се постојано заедно, постојано комуницираат, објавуваат на социјалните мрежи колку пати разговарале во текот на денот. Сметам дека е нереално ова прашање да не било меѓу нив, рече Сијарто во емисијата „Борцовски час“.

Тој потсети дека Европската комисија на почетокот на годината дала писмени гаранции дека ќе ја заштити клучната енергетска инфраструктура на земјите од ЕУ од напади на земји кои не се членки. Сепак, по три украински напади врз „Дружба“ во краток временски период, ЕК не издаде ниту едно соопштение.

– После тоа е многу тешко да се поверува дека немало никаква координација меѓу Фон дер Лајен, некои европски лидери и Зеленски околу нападите на нафтоводот „Дружба“. Тешко е да се замисли дека за тоа не разговарале барем во неколку реченици, нагласи унгарскиот министер.

Од почетокот на август, Будимпешта три пати пријави напади на украинските сили врз нафтоводот-на 13, 18 и 22 август. Последните две акции доведоа до привремен прекин на испораката на нафта, поради што Унгарија и Словачка останаа без снабдување пет дена.

По овие настани, властите на Унгарија и Словачка побараа од Европската комисија гаранции за енергетската безбедност. Меѓутоа, според извори на РИА Новости во ЕК, во Брисел не сметаат дека постои закана за снабдувањето со гориво во ЕУ.

Нафтоводот „Дружба“ почнува во Алметјевск, минува низ Брјанск, а потоа се разгранува во два правца: северен – преку Белорусија кон Полска, и јужен – преку Украина кон Унгарија, Словачка и Чешка. Испораката на руска нафта во Германија беше прекината на почетокот на 2023 година, а во Полска на крајот на февруари истата година. Останатите држави и понатаму добиваат нафта преку јужниот крак на нафтоводот