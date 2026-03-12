Шок пресврт: Сопругата на покојниот Али Хамнеи е жива?

Ирански медиуми тврдат дека сопругата на поранешниот врховен лидер на Иран е жива.

Иранската новинска агенција Фарс објави дека Мансуре Хоџасте Багерзаде, сопруга на покојниот ирански врховен лидер Али Хамнеи, е жива.

Агенцијата, која е поврзана со Корпусот на Исламската револуционерна гарда, соопшти дека претходните извештаи за нејзината смрт се неточни.

Иранската државна телевизија IRIB TV2 објави на 2 март дека Багерзаде е убиена во нејзиниот дом, додека други ирански медиуми тврдеа дека таа е во кома. Претходно, иранските медиуми објавија и дека ќерката, внукот и зетот на Хамнеи се убиени.

Али Хамнеи и неговата сопруга имаа шест деца – четири сина и две ќерки.